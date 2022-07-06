06 июля 2022
05 июля 2022

В Тюмень придет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтаны Тюмени. Тюмень, жара, фонтан, июль
Тюменцев ожидает 30-градусная жара 10 июля Фото:

Жаркая погода до +30 градусов придет в Тюмень 10 июля. Об этом сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 1 м/с. Температура ночью +16 градусов, днем +30», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс Погода». «Тюмень, 10 июля. Температура воздуха: утром +23, +28, днем — +30, +29, вечером +20, +26, ночью +17, +19 градусов Цельсия», — сообщают синоптики. Такие же значения можно ждать всю последующую неделю 11—16 июля.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что в регионах Урала установится жаркая погода. Так, жара до +30 градусов ждет уральских жителей в выходные 9 и 10 июля.

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Жаркая погода до +30 градусов придет в Тюмень 10 июля. Об этом сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 1 м/с. Температура ночью +16 градусов, днем +30», — говорится в сообщении гидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс Погода». «Тюмень, 10 июля. Температура воздуха: утром +23, +28, днем — +30, +29, вечером +20, +26, ночью +17, +19 градусов Цельсия», — сообщают синоптики. Такие же значения можно ждать всю последующую неделю 11—16 июля. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что в регионах Урала установится жаркая погода. Так, жара до +30 градусов ждет уральских жителей в выходные 9 и 10 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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