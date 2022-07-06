В Тюмень придет аномальная жара

Жаркая погода до +30 градусов придет в Тюмень 10 июля. Об этом сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 1 м/с. Температура ночью +16 градусов, днем +30», — говорится в сообщении гидрометцентра.
Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс Погода». «Тюмень, 10 июля. Температура воздуха: утром +23, +28, днем — +30, +29, вечером +20, +26, ночью +17, +19 градусов Цельсия», — сообщают синоптики. Такие же значения можно ждать всю последующую неделю 11—16 июля.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что в регионах Урала установится жаркая погода. Так, жара до +30 градусов ждет уральских жителей в выходные 9 и 10 июля.
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