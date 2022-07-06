В ЯНАО воссоздают лагерный пункт ГУЛАГа

Волонтеры Надыма провели подготовительный этап по созданию музея ГУЛАГа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Надымском районе начали работы по расчистке территории бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Надымские волонтеры приняли участие в расчистке территории бывшего лагерного пункта №76 501-й стройки у разъезда „Глухариный“. Это первый, подготовительный, этап реализации проекта создания музейно-исторического комплекса», — сообщил Жаромских.

Лагерный пункт у разъезда «Глухариный» признан объектом культурного наследия округа. По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на объекте будет восстановлено несколько зданий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО планируется создать из части территории 501-й стройки музей под открытым небом. На данный момент на территории участка сохранилась вышка и бараки с атрибутикой, времен середины XX века.