06 июля 2022
05 июля 2022

В ЯНАО воссоздают лагерный пункт ГУЛАГа

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, колючая проволока, радуга, запретная зона, тюрьма, ограждение
Волонтеры Надыма провели подготовительный этап по созданию музея ГУЛАГа Фото:

В Надымском районе начали работы по расчистке территории бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Надымские волонтеры приняли участие в расчистке территории бывшего лагерного пункта №76 501-й стройки у разъезда „Глухариный“. Это первый, подготовительный, этап реализации проекта создания музейно-исторического комплекса», — сообщил Жаромских.

Лагерный пункт у разъезда «Глухариный» признан объектом культурного наследия округа. По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на объекте будет восстановлено несколько зданий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО планируется создать из части территории 501-й стройки музей под открытым небом. На данный момент на территории участка сохранилась вышка и бараки с атрибутикой, времен середины XX века.

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В Надымском районе начали работы по расчистке территории бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Надымские волонтеры приняли участие в расчистке территории бывшего лагерного пункта №76 501-й стройки у разъезда „Глухариный“. Это первый, подготовительный, этап реализации проекта создания музейно-исторического комплекса», — сообщил Жаромских. Лагерный пункт у разъезда «Глухариный» признан объектом культурного наследия округа. По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на объекте будет восстановлено несколько зданий. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО планируется создать из части территории 501-й стройки музей под открытым небом. На данный момент на территории участка сохранилась вышка и бараки с атрибутикой, времен середины XX века.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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