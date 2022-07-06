В Херсонской области обнаружили схрон украинских националистов

07 июля 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

На месте схрона были обнаружены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В заброшенном доме в Херсоне нашли склад с вооружением для украинских диверсантов. Такое заявление сделал источник в силовых структурах. «В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением. Задержанный доставил его за семь тысяч гривен для передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — отметил собеседник РИА «Новости». На месте схрона были обнаружены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы, дополняет RT. Помимо этого, российские военные обнаружили перевалочный пункт диверсантов, пишет агентство Nation News. Ранее в регионе сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт, который хотели организовать украинские диверсанты. Они обнаружили конденсаторную подрывную машинку — с помощью нее украинские националисты собирались устроить серию взрывов. Херсонская область находится под контролем российских военных с марта этого года. Причина этого — проведение вынужденной спецоперации на территории Украины для демилитаризации и денацификации территории. А также действия российских войск направлены для спасения мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам ВСУ, нацбатов и геноциду киевского режима. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В заброшенном доме в Херсоне нашли склад с вооружением для украинских диверсантов. Такое заявление сделал источник в силовых структурах. «В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением. Задержанный доставил его за семь тысяч гривен для передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — отметил собеседник РИА «Новости». На месте схрона были обнаружены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы, дополняет RT. Помимо этого, российские военные обнаружили перевалочный пункт диверсантов, пишет агентство Nation News. Ранее в регионе сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт, который хотели организовать украинские диверсанты. Они обнаружили конденсаторную подрывную машинку — с помощью нее украинские националисты собирались устроить серию взрывов. Херсонская область находится под контролем российских военных с марта этого года. Причина этого — проведение вынужденной спецоперации на территории Украины для демилитаризации и денацификации территории. А также действия российских войск направлены для спасения мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам ВСУ, нацбатов и геноциду киевского режима.