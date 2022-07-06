06 июля 2022

В Херсонской области обнаружили схрон украинских националистов

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
На месте схрона были обнаружены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В заброшенном доме в Херсоне нашли склад с вооружением для украинских диверсантов. Такое заявление сделал источник в силовых структурах.

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением. Задержанный доставил его за семь тысяч гривен для передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — отметил собеседник РИА «Новости».

На месте схрона были обнаружены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы, дополняет RT. Помимо этого, российские военные обнаружили перевалочный пункт диверсантов, пишет агентство Nation News.

Ранее в регионе сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт, который хотели организовать украинские диверсанты. Они обнаружили конденсаторную подрывную машинку — с помощью нее украинские националисты собирались устроить серию взрывов.

Херсонская область находится под контролем российских военных с марта этого года. Причина этого — проведение вынужденной спецоперации на территории Украины для демилитаризации и денацификации территории. А также действия российских войск направлены для спасения мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам ВСУ, нацбатов и геноциду киевского режима.

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В заброшенном доме в Херсоне нашли склад с вооружением для украинских диверсантов. Такое заявление сделал источник в силовых структурах. «В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением. Задержанный доставил его за семь тысяч гривен для передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — отметил собеседник РИА «Новости». На месте схрона были обнаружены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы, дополняет RT. Помимо этого, российские военные обнаружили перевалочный пункт диверсантов, пишет агентство Nation News. Ранее в регионе сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт, который хотели организовать украинские диверсанты. Они обнаружили конденсаторную подрывную машинку — с помощью нее украинские националисты собирались устроить серию взрывов. Херсонская область находится под контролем российских военных с марта этого года. Причина этого — проведение вынужденной спецоперации на территории Украины для демилитаризации и денацификации территории. А также действия российских войск направлены для спасения мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам ВСУ, нацбатов и геноциду киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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