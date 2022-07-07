Депутат Госдумы призвал ограничить продажу алкоголя

В России хотят ограничить продажу спиртных напитков летом Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России необходимо ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах летом. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев, который написал письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

«Сочетание данного фактора — жары — с потреблением крепких алкогольных напитков может значительно повысить риски появления серьезных проблем со здоровьем. А также привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи», — документ есть в распоряжении RT.

По его словам, в заведениях общепита, расположенных в парковых и прибрежных зонах, россияне могут купить спиртные напитки. При этом пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности. Таким образом, Хамазев предлагает ввести ограничения на продажу алкоголя с содержанием спирта 20%.