В ЯНАО выросло количество вакансий с высокой зарплатой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО количество вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось на 60%. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru. Также там составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий — максимальная зарплата до 350 тысяч рублей, минимальная от 150 тысяч рублей.

«За последний месяц в регионе было открыто 977 вакансий с предлагаемой заработной платой выше 100 тысяч рублей. Это на 60% больше, чем год назад. Чаще всего такие заработные платы предлагают специалистам строительной сферы, рабочему персоналу и менеджерам по продажам. В половине случаев предполагается работа вахтовым методом», — говорится в сообщении.

Самую высокую зарплату предлагают заместителю генерального директора в топливной компании в Новом Уренгое. Зарплат бурового мастера или инженера по бурению варьируется от 220 тысяч до 280 тысяч.

Топ-10 вакансий в ЯНАО с самой высокой зарплатой:

Первый заместитель генерального директора в топливную компанию, до 350 000 рублей до вычета налогов.

Буровой мастер, 280 000 рублей на руки.

Заместитель начальника управления по геологии, от 230 000 до 290 000 рублей на руки.

Инженер по бурению, от 220 000 до 260 000 рублей на руки.

Представитель по коммерческим и техническим вопросам, от 200 000 рублей на руки.

Менеджер по лизингу, от 200 000 рублей на руки.

Специалист по охране труда и промышленной безопасности, до 268 000 рублей на руки.

Управляющий питанием, 225 000 рублей на руки.

Инженер АСУТП, от 150 000 до 300 000 рублей до вычета налогов.

Буровой мастер в нефтяной промышленности, до 250 000 рублей на руки.

Ранее сообщалось, что в регионе увеличился спрос на сотрудников в сфере обслуживания. За июнь количество вакансий на должность менеджеров по туризму возросла на 85%.