06 июля 2022
05 июля 2022

В ЯНАО предлагают зарплату от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Топ-10 вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, рубли, финансы, деньги, наличные, накопления, сбережения
В ЯНАО выросло количество вакансий с высокой зарплатой Фото:

В ЯНАО количество вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось на 60%. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru. Также там составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий — максимальная зарплата до 350 тысяч рублей, минимальная от 150 тысяч рублей.

«За последний месяц в регионе было открыто 977 вакансий с предлагаемой заработной платой выше 100 тысяч рублей. Это на 60% больше, чем год назад. Чаще всего такие заработные платы предлагают специалистам строительной сферы, рабочему персоналу и менеджерам по продажам. В половине случаев предполагается работа вахтовым методом», — говорится в сообщении.

Самую высокую зарплату предлагают заместителю генерального директора в топливной компании в Новом Уренгое. Зарплат бурового мастера или инженера по бурению варьируется от 220 тысяч до 280 тысяч.

Топ-10 вакансий в ЯНАО с самой высокой зарплатой:

  • Первый заместитель генерального директора в топливную компанию, до 350 000 рублей до вычета налогов.
  • Буровой мастер, 280 000 рублей на руки.
  • Заместитель начальника управления по геологии, от 230 000 до 290 000 рублей на руки.
  • Инженер по бурению, от 220 000 до 260 000 рублей на руки.
  • Представитель по коммерческим и техническим вопросам, от 200 000 рублей на руки.
  • Менеджер по лизингу, от 200 000 рублей на руки.
  • Специалист по охране труда и промышленной безопасности, до 268 000 рублей на руки.
  • Управляющий питанием, 225 000 рублей на руки.
  • Инженер АСУТП, от 150 000 до 300 000 рублей до вычета налогов.
  • Буровой мастер в нефтяной промышленности, до 250 000 рублей на руки.

Ранее сообщалось, что в регионе увеличился спрос на сотрудников в сфере обслуживания. За июнь количество вакансий на должность менеджеров по туризму возросла на 85%.

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В ЯНАО количество вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось на 60%. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru. Также там составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий — максимальная зарплата до 350 тысяч рублей, минимальная от 150 тысяч рублей. «За последний месяц в регионе было открыто 977 вакансий с предлагаемой заработной платой выше 100 тысяч рублей. Это на 60% больше, чем год назад. Чаще всего такие заработные платы предлагают специалистам строительной сферы, рабочему персоналу и менеджерам по продажам. В половине случаев предполагается работа вахтовым методом», — говорится в сообщении. Самую высокую зарплату предлагают заместителю генерального директора в топливной компании в Новом Уренгое. Зарплат бурового мастера или инженера по бурению варьируется от 220 тысяч до 280 тысяч. Топ-10 вакансий в ЯНАО с самой высокой зарплатой: Ранее сообщалось, что в регионе увеличился спрос на сотрудников в сфере обслуживания. За июнь количество вакансий на должность менеджеров по туризму возросла на 85%.
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