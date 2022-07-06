У жителей Челябинской области определились любимые регионы для переезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рейтинге регионов для переезда среди жителей Челябинской области города Краснодарского края обогнали по популярности Московскую область. По данным Челябинскстата, на юг России в 2021 году переехало для проживания 1330 жителей региона.

«Среди наиболее популярных регионов для переезда — Краснодарский край, Московская область и Башкортостан. Причем на юг отправилось 1330 человек, а в центральный регион — 847», — следует из данных Челябинскстата.

Как среди убывших, так и среди прибывающих наибольшую долю составили женщины — чуть более 50%. Причем 56% покинувших область сделали это ради переезда в другие регионы России, примерно столько же человек (54%) из прибывших — жители субъектов РФ.

Среди регионов, давших наибольший прирост среди приезжих, лидирует Курганская область Фото: Челябинскстат