06 июля 2022

Челябинцы выбирают для переезда Краснодар чаще Москвы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, железнодорожный вокзал
У жителей Челябинской области определились любимые регионы для переезда Фото:

В рейтинге регионов для переезда среди жителей Челябинской области города Краснодарского края обогнали по популярности Московскую область. По данным Челябинскстата, на юг России в 2021 году переехало для проживания 1330 жителей региона.

«Среди наиболее популярных регионов для переезда — Краснодарский край, Московская область и Башкортостан. Причем на юг отправилось 1330 человек, а в центральный регион — 847», — следует из данных Челябинскстата.

Как среди убывших, так и среди прибывающих наибольшую долю составили женщины — чуть более 50%. Причем 56% покинувших область сделали это ради переезда в другие регионы России, примерно столько же человек (54%) из прибывших — жители субъектов РФ.

Среди регионов, давших наибольший прирост среди приезжих, лидирует Курганская область
Фото:

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В рейтинге регионов для переезда среди жителей Челябинской области города Краснодарского края обогнали по популярности Московскую область. По данным Челябинскстата, на юг России в 2021 году переехало для проживания 1330 жителей региона. «Среди наиболее популярных регионов для переезда — Краснодарский край, Московская область и Башкортостан. Причем на юг отправилось 1330 человек, а в центральный регион — 847», — следует из данных Челябинскстата. Как среди убывших, так и среди прибывающих наибольшую долю составили женщины — чуть более 50%. Причем 56% покинувших область сделали это ради переезда в другие регионы России, примерно столько же человек (54%) из прибывших — жители субъектов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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