На всю Тюмень прозвучат сирены

Проверка системы оповещения состоится 20 июля
В Тюмени 20 июля пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Проверка системы оповещения состоится 20 июля. С 10:40 до 11:00 будет проведена техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — передает пресс-служба.
Тюменцы, которые услышат звук сирены должны выполнить следующие действия:
- Включить приемники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить SMS-сообщения.
- Прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности.
- Действовать в соответствии с полученными инструкциями.
- Оповестить соседей, родственников и знакомых.
- В целях получения дополнительной инструкции держать приемники включенными.
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