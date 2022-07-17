На всю Тюмень прозвучат сирены

Проверка системы оповещения состоится 20 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 20 июля пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Проверка системы оповещения состоится 20 июля. С 10:40 до 11:00 будет проведена техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — передает пресс-служба.

Тюменцы, которые услышат звук сирены должны выполнить следующие действия:

Включить приемники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить SMS-сообщения. Прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности. Действовать в соответствии с полученными инструкциями. Оповестить соседей, родственников и знакомых. В целях получения дополнительной инструкции держать приемники включенными.