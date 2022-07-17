17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

На всю Тюмень прозвучат сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Проверка системы оповещения состоится 20 июля Фото:

В Тюмени 20 июля пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Проверка системы оповещения состоится 20 июля. С 10:40 до 11:00 будет проведена техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — передает пресс-служба.

Тюменцы, которые услышат звук сирены должны выполнить следующие действия:

  1. Включить приемники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить SMS-сообщения.
  2. Прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности.
  3. Действовать в соответствии с полученными инструкциями.
  4. Оповестить соседей, родственников и знакомых.
  5. В целях получения дополнительной инструкции держать приемники включенными.

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В Тюмени 20 июля пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Проверка системы оповещения состоится 20 июля. С 10:40 до 11:00 будет проведена техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — передает пресс-служба. Тюменцы, которые услышат звук сирены должны выполнить следующие действия:
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© Служба новостей «URA.RU»
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