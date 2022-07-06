Текслер назвал вопиющим случай с гибелью ребенка в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер ждет объективных выводов и решений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал вопиющим случаем гибель ребенка, умершего после падения с велосипеда в элитном челябинском микрорайоне «Привилегия». Об этом глава региона написал в социальных сетях и заявил, что ждет результатов проверки в отношении должностных лиц.

«Случай вопиющий. Детская смерть — это всегда трагедия. Мои соболезнования родными ребенка», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Трагедия с мальчиком произошла 6 июля. Ребенок пытался скатиться с горки и упал с велосипеда. Мама пострадавшего ребенка заявила, что скорая ехала 40 минут. Мальчик позже скончался в больнице.

Проверка действий ответственных лиц уже началась. Текслер отметил, что он ждет беспристрастных, объективных выводов и решений.