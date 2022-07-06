Борт «Уральских авиалиний» врезался в птиц и кружил в небе 3 часа. Видео

07 июля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Экипаж занимался выработкой топлива более трех часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицами, отчего у него треснуло лобовое стекло. Экипаж борта принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Домодедово, но только после трехчасовой выработки топлива в небе. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «После вылета из аэропорта Жуковского при наборе высоты столкнулся с птицей. Командир воздушного судна доложил о попадании птицы в лобовое стекло, которое в результате треснуло. Экипаж принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Домодедово после выработки топлива. На это ушло больше трех часов, прежде чем борт совершил посадку», — говорится в сообщении telegram-канала. В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту URA.RU рассказали, что по регламенту и технике безопасности самолет не мог выполнять дальнейший полет. «Экипаж Airbus A321, следовавший рейсом U62425 по маршруту Жуковский—Худжанд, сообщил о попадании птицы. Для обеспечения безопасности полета КВС принял решение об уходе на запасной аэродром Домодедово. Посадка прошла благополучно, пассажиры были отправлены в пункт назначения на резервном борту в 10:15 по московскому времени», — рассказали в пресс-службе авиакомпании. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицами, отчего у него треснуло лобовое стекло. Экипаж борта принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Домодедово, но только после трехчасовой выработки топлива в небе. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «После вылета из аэропорта Жуковского при наборе высоты столкнулся с птицей. Командир воздушного судна доложил о попадании птицы в лобовое стекло, которое в результате треснуло. Экипаж принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Домодедово после выработки топлива. На это ушло больше трех часов, прежде чем борт совершил посадку», — говорится в сообщении telegram-канала. В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту URA.RU рассказали, что по регламенту и технике безопасности самолет не мог выполнять дальнейший полет. «Экипаж Airbus A321, следовавший рейсом U62425 по маршруту Жуковский—Худжанд, сообщил о попадании птицы. Для обеспечения безопасности полета КВС принял решение об уходе на запасной аэродром Домодедово. Посадка прошла благополучно, пассажиры были отправлены в пункт назначения на резервном борту в 10:15 по московскому времени», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.