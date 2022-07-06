Посланник Путина поставил Куйвашева выше других губернаторов. Полпред Якушев подтвердил

07 июля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Сам Степашин удостоился благодарности от главы региона Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший премьер-министр России, председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который курирует программу по расселению аварийных домов, инициированную президентом РФ Владимиром Путиным, похвалил свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По словам Степашина, регион лучше других следует плану по замене лифтов. «Искренне хочу поблагодарить руководство фонда — Сергея Вадимовича [Степашина], [гендиректора] Константина Георгиевича [Цицина] — за очень деятельное участие в реализации программы переселения, ремонта и замены лифтового оборудования. Их значительное участие позволило нам сегодня полностью решить вопрос с лифтами. Год в год производим замену, без отставаний. Это действительно большое достижение. Я благодарен фонду за внимательную и очень интенсивную совместную работу», — сказал Куйвашев на брифинге по итогам большого совещания со Степашиным и Цициным в резиденции. «Евгений Владимирович очень скромно сказал, что с лифтами неплохо. <…> Лучший результат в стране по замене лифтов — в Свердловской области. У нас впереди много работы, но это лучшая программа, реализованная сегодня, по стране — лучше, чем в Москве, Ленинграде моем родном и других городах. Владимир Владимирович, я правильно говорю?» — спросил Степашин у полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Совершенно», — коротко ответил Якушев, передает корреспондент URA.RU. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший премьер-министр России, председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который курирует программу по расселению аварийных домов, инициированную президентом РФ Владимиром Путиным, похвалил свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По словам Степашина, регион лучше других следует плану по замене лифтов. «Искренне хочу поблагодарить руководство фонда — Сергея Вадимовича [Степашина], [гендиректора] Константина Георгиевича [Цицина] — за очень деятельное участие в реализации программы переселения, ремонта и замены лифтового оборудования. Их значительное участие позволило нам сегодня полностью решить вопрос с лифтами. Год в год производим замену, без отставаний. Это действительно большое достижение. Я благодарен фонду за внимательную и очень интенсивную совместную работу», — сказал Куйвашев на брифинге по итогам большого совещания со Степашиным и Цициным в резиденции. «Евгений Владимирович очень скромно сказал, что с лифтами неплохо. <…> Лучший результат в стране по замене лифтов — в Свердловской области. У нас впереди много работы, но это лучшая программа, реализованная сегодня, по стране — лучше, чем в Москве, Ленинграде моем родном и других городах. Владимир Владимирович, я правильно говорю?» — спросил Степашин у полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Совершенно», — коротко ответил Якушев, передает корреспондент URA.RU.