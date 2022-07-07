Заму главы Салехарда закрыли дорогу в Тюменскую думу. Инсайд

07 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Тюменской областной думе начались активные перестановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместителю главы Салехарда (ЯНАО) Николаю Токарчуку не удастся вернуться в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политических структурах «матрешки». «За время работы в парламенте „матрешки“ экс-депутат от ЯНАО Николай Токарчук особенно себя не проявил и почти ничего не добился как политик. Именно поэтому ему пришлось в свое время вернуться на Ямал и искать работу во властных структурах», — сообщил источник агентства в политистэблишменте. Источники агентства уточняют, что сам Николай Токарчук ранее без особого энтузиазма воспринял необходимость возвращения на Ямал. Экс-депутат якобы рассматривал возможности вернуть себе депутатский мандат, однако только в том случае, если политика была бы его основной оплачиваемой деятельностью. Получить оперативный комментарий у Николая Токарчука не удалось. Замглавы Салехарда сослался на занятость и пообещал ответить на вопросы корреспондента позже. Возможность вернуться в Тюменскую облдуму стала актуальной для Токарчука после наметившихся перестановок в депутатском корпусе. Председатель комитета по госстроительству Ирина Соколова может занять место вице-спикера парламента Тюменской области Натальи Шевчик. А на место Соколовой претендует другой ямальский политик — депутат Фуат Сайфитдинов. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Заместителю главы Салехарда (ЯНАО) Николаю Токарчуку не удастся вернуться в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политических структурах «матрешки». «За время работы в парламенте „матрешки“ экс-депутат от ЯНАО Николай Токарчук особенно себя не проявил и почти ничего не добился как политик. Именно поэтому ему пришлось в свое время вернуться на Ямал и искать работу во властных структурах», — сообщил источник агентства в политистэблишменте. Источники агентства уточняют, что сам Николай Токарчук ранее без особого энтузиазма воспринял необходимость возвращения на Ямал. Экс-депутат якобы рассматривал возможности вернуть себе депутатский мандат, однако только в том случае, если политика была бы его основной оплачиваемой деятельностью. Получить оперативный комментарий у Николая Токарчука не удалось. Замглавы Салехарда сослался на занятость и пообещал ответить на вопросы корреспондента позже. Возможность вернуться в Тюменскую облдуму стала актуальной для Токарчука после наметившихся перестановок в депутатском корпусе. Председатель комитета по госстроительству Ирина Соколова может занять место вице-спикера парламента Тюменской области Натальи Шевчик. А на место Соколовой претендует другой ямальский политик — депутат Фуат Сайфитдинов.