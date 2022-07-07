Заму главы Салехарда закрыли дорогу в Тюменскую думу. Инсайд

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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии
В Тюменской областной думе начались активные перестановки Фото:

Заместителю главы Салехарда (ЯНАО) Николаю Токарчуку не удастся вернуться в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политических структурах «матрешки».

«За время работы в парламенте „матрешки“ экс-депутат от ЯНАО Николай Токарчук особенно себя не проявил и почти ничего не добился как политик. Именно поэтому ему пришлось в свое время вернуться на Ямал и искать работу во властных структурах», — сообщил источник агентства в политистэблишменте.

Источники агентства уточняют, что сам Николай Токарчук ранее без особого энтузиазма воспринял необходимость возвращения на Ямал. Экс-депутат якобы рассматривал возможности вернуть себе депутатский мандат, однако только в том случае, если политика была бы его основной оплачиваемой деятельностью.

Получить оперативный комментарий у Николая Токарчука не удалось. Замглавы Салехарда сослался на занятость и пообещал ответить на вопросы корреспондента позже.

Возможность вернуться в Тюменскую облдуму стала актуальной для Токарчука после наметившихся перестановок в депутатском корпусе. Председатель комитета по госстроительству Ирина Соколова может занять место вице-спикера парламента Тюменской области Натальи Шевчик. А на место Соколовой претендует другой ямальский политик — депутат Фуат Сайфитдинов.

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Заместителю главы Салехарда (ЯНАО) Николаю Токарчуку не удастся вернуться в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политических структурах «матрешки». «За время работы в парламенте „матрешки“ экс-депутат от ЯНАО Николай Токарчук особенно себя не проявил и почти ничего не добился как политик. Именно поэтому ему пришлось в свое время вернуться на Ямал и искать работу во властных структурах», — сообщил источник агентства в политистэблишменте. Источники агентства уточняют, что сам Николай Токарчук ранее без особого энтузиазма воспринял необходимость возвращения на Ямал. Экс-депутат якобы рассматривал возможности вернуть себе депутатский мандат, однако только в том случае, если политика была бы его основной оплачиваемой деятельностью. Получить оперативный комментарий у Николая Токарчука не удалось. Замглавы Салехарда сослался на занятость и пообещал ответить на вопросы корреспондента позже. Возможность вернуться в Тюменскую облдуму стала актуальной для Токарчука после наметившихся перестановок в депутатском корпусе. Председатель комитета по госстроительству Ирина Соколова может занять место вице-спикера парламента Тюменской области Натальи Шевчик. А на место Соколовой претендует другой ямальский политик — депутат Фуат Сайфитдинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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