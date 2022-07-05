Экс-замгубернатора ЯНАО поборется за повышение в Тюмени

Депутаты тюменской думы Ирине Соколовой прочат повышение Фото: Елена Федорова © URA.RU

Экс-замгубернатора ЯНАО и председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению в Тюменской облдуме Ирина Соколова может занять место вице-спикера парламента «тюменской матрешки» Натальи Шевчик, которой прочат место спикера. При этом место самой Соколовой может занять еще один ямальский политик — депутат Фуат Сайфитдинов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Соколову могут повысить до уровня вице-спикера, если Шевчик встанет на должность спикера. Так поступят для того, чтобы соблюсти баланс в „тюменской матрешке“, чтобы Ямал не чувствовал себя ущемленным. Но тогда освобождается место председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. И тут события будут развиваться скорее всего так: на должность Соколовой поставят еще одного ямальского политика, действующего депутата Фуата Сайфитдинова», — сообщает инсайдер.

Как сообщает источник, Сайфитдинов наиболее вероятный кандидат на должность председателя, потому что он уже возглавлял этот комитет. «Таким образом все вернется на круги своя. Сайфитдинов был три срока председателем комитета», — сообщает собеседник.

Политолог Александр Безделов считает, что такой расклад вполне может быть осуществлен. «Такое вполне возможно, поскольку в этой ситуации, когда важно мнение каждого депутата, когда в думе не нужно создавать видимость конфликта из-за всей этой ситуации, связанные с местом спикера, возможны любые кадровые решения. Я не исключаю, что один из вариантов может предусматривать именно такой расклад», — поясняет эксперт.

Подобные перестановки в думе считает логичным и политолог Аркадий Либерман. «Это один из вариантов. И я бы не отнес его к самым невероятным», — уточняет собеседник. По мнению политолога, Соколова активно упрочила свои позиции и является «опытным северным аппаратчиком».

Борьба в Тюменской облдуме разгорелась после смерти спикера Сергея Корепанова, который долгое время занимал пост и устраивал губернаторов ЯНАО, ХМАО и Тюмени, поскольку сохранял баланс. На освободившиеся кресло называют трех главных претендентов — двух вице-спикеров парламента Шевчик и Андрея Артюхова, которому может помешать сын-губернатор занять это кресло, а также возможным кандидатом на эту должность видят Сайфитдинова.

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