Матвиенко назвала условие принятия ДНР и ЛНР в состав России

07 июля 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прежде чем Совет Федерации рассмотрит вопрос вхождения в состав России Луганской и Донецкой народных республик, на этих территориях должен будет пройти референдум. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции, посвященной весенней сессии. «Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, как только потребуется. После референдумов [на этих территориях]», — заявила она. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что после окончания российской спецоперации будет принято решение о проведении референдума для вхождения ДНР в состав России. Также войти в состав РФ планирует Запорожская область. Власти Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ в течение 2022 года. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основная причина — эскалация военного конфликта на территории Донбасса. Российские войска проводят демилитаризацию и денацификацию Украины и спасают мирное население ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и нацбатов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Прежде чем Совет Федерации рассмотрит вопрос вхождения в состав России Луганской и Донецкой народных республик, на этих территориях должен будет пройти референдум. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции, посвященной весенней сессии. «Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, как только потребуется. После референдумов [на этих территориях]», — заявила она. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что после окончания российской спецоперации будет принято решение о проведении референдума для вхождения ДНР в состав России. Также войти в состав РФ планирует Запорожская область. Власти Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ в течение 2022 года. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основная причина — эскалация военного конфликта на территории Донбасса. Российские войска проводят демилитаризацию и денацификацию Украины и спасают мирное население ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и нацбатов.