Власти Херсонской области назвали сроки вхождения в состав РФ

Референдум по вхождению Херсона в состав РФ планируется провести этой осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область может войти в состав России до конца этого года. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В течение этого года у нас пройдет референдум. И по итогам референдума будет обращение к руководству РФ, чтобы нас приняли в состав Российской Федерации», — сказал он в беседе с ТАСС, дополнив, что частью России регион может стать «до конца года».

Ранее Стремоусов раскрыл, что сам референдум планируется провести этой осенью. В регионе уже запускаются предприятия, восстанавливается работа банковской и социально-экономической системы, дан старт выплатам социальных пособий, пенсий и зарплат в рублях, пишет MK.RU . Заявления на получение паспорта РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области, передает «Федеральное агентство новостей».

Херсонскую область, а также большую часть Запорожья и Донбасса взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Основная цель на этой территории — спасение граждан ДНР и ЛНР от постоянного геноцида ВСУ и нацбатов. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного.

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