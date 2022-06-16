Спецоперацию в Донбассе планируют завершить к концу 2022 года

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ХХ съезд партии
Денис Пушилин сказал, что референдум в ДНР будет после окончания спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что спецоперация РФ на Украине закончится к концу года. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Надеюсь на завершение спецоперации на Украине к концу года. Противник получает новое вооружение и заставляет нас не останавливаться на границе», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, после окончания спецоперации примут решение о проведении референдума для вхождения ДНР в состав России.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.

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Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что спецоперация РФ на Украине закончится к концу года. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости». «Надеюсь на завершение спецоперации на Украине к концу года. Противник получает новое вооружение и заставляет нас не останавливаться на границе», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, после окончания спецоперации примут решение о проведении референдума для вхождения ДНР в состав России. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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