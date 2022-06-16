Спецоперацию в Донбассе планируют завершить к концу 2022 года

16 июня 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сказал, что референдум в ДНР будет после окончания спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что спецоперация РФ на Украине закончится к концу года. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости». «Надеюсь на завершение спецоперации на Украине к концу года. Противник получает новое вооружение и заставляет нас не останавливаться на границе», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, после окончания спецоперации примут решение о проведении референдума для вхождения ДНР в состав России. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что спецоперация РФ на Украине закончится к концу года. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости». «Надеюсь на завершение спецоперации на Украине к концу года. Противник получает новое вооружение и заставляет нас не останавливаться на границе», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, после окончания спецоперации примут решение о проведении референдума для вхождения ДНР в состав России. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.