Хуснуллин дал 3 млрд рублей на решение главной проблемы Копейска

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор Алексей Текслер согласовали проект реконструкции водоснабжения города-спутника Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хунсуллина, одобрила заявку на выделение почти 3 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения Копейска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области. Для развития города это является ключевой проблемой.

«Заявка на реконструкцию систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города-спутника областного центра. Предлагаемые проекты реконструкции систем водоснабжения прошли одобрение Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования — 2,7 млрд рублей», — прокомментировал решение комиссии глава региона Алексей Текслер.

По его словам, мощности существующих очистных сооружений недостаточно, а водопровод в Копейске крайне изношен. Эти проблемы, не решавшиеся десятилетиями, планируется решить к концу 2023 года с использованием российских материалов и технологий.

В частности, будет реконструирован канализационный коллектор длиной 5,9 км, а реконструкция очистных сооружений канализации на озере Курлады увеличит их мощность с 12 тыс. кубометров в сутки до 70 тыс. кубометров. Реконструкция ожидает также участок водовода Челябинск — Копейск, включая монтаж водопроводной насосной станции с производительностью до 55 тыс. кубометров воды в сутки.

«Челябинская область подавала заявку на финансовую поддержку проекта по реконструкции систем водоснабжения. Это хорошая комплексная заявка, хороший пример работы по замене сетей», — цитирует также губернаторская пресс-служба вице-премьера Хуснуллина.

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