Хуснуллин дал 3 млрд рублей на решение главной проблемы Копейска

Комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хунсуллина, одобрила заявку на выделение почти 3 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения Копейска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области. Для развития города это является ключевой проблемой.
«Заявка на реконструкцию систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города-спутника областного центра. Предлагаемые проекты реконструкции систем водоснабжения прошли одобрение Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования — 2,7 млрд рублей», — прокомментировал решение комиссии глава региона Алексей Текслер.
По его словам, мощности существующих очистных сооружений недостаточно, а водопровод в Копейске крайне изношен. Эти проблемы, не решавшиеся десятилетиями, планируется решить к концу 2023 года с использованием российских материалов и технологий.
В частности, будет реконструирован канализационный коллектор длиной 5,9 км, а реконструкция очистных сооружений канализации на озере Курлады увеличит их мощность с 12 тыс. кубометров в сутки до 70 тыс. кубометров. Реконструкция ожидает также участок водовода Челябинск — Копейск, включая монтаж водопроводной насосной станции с производительностью до 55 тыс. кубометров воды в сутки.
«Челябинская область подавала заявку на финансовую поддержку проекта по реконструкции систем водоснабжения. Это хорошая комплексная заявка, хороший пример работы по замене сетей», — цитирует также губернаторская пресс-служба вице-премьера Хуснуллина.
Комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хунсуллина, одобрила заявку на выделение почти 3 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения Копейска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области. Для развития города это является ключевой проблемой. «Заявка на реконструкцию систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города-спутника областного центра. Предлагаемые проекты реконструкции систем водоснабжения прошли одобрение Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования — 2,7 млрд рублей», — прокомментировал решение комиссии глава региона Алексей Текслер. По его словам, мощности существующих очистных сооружений недостаточно, а водопровод в Копейске крайне изношен. Эти проблемы, не решавшиеся десятилетиями, планируется решить к концу 2023 года с использованием российских материалов и технологий. В частности, будет реконструирован канализационный коллектор длиной 5,9 км, а реконструкция очистных сооружений канализации на озере Курлады увеличит их мощность с 12 тыс. кубометров в сутки до 70 тыс. кубометров. Реконструкция ожидает также участок водовода Челябинск — Копейск, включая монтаж водопроводной насосной станции с производительностью до 55 тыс. кубометров воды в сутки. «Челябинская область подавала заявку на финансовую поддержку проекта по реконструкции систем водоснабжения. Это хорошая комплексная заявка, хороший пример работы по замене сетей», — цитирует также губернаторская пресс-служба вице-премьера Хуснуллина.