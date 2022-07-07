В Озерске за 377 млн рублей законсервируют радиоактивный водоем

В Озерске продолжат засыпать объекты ядерного наследия страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) госкорпорация «Росатом» потратит 377 миллионов рублей для консервации водоема В-17 «Старое болото». Как следует из сайта госзакупок, работы должны быть завершены к концу 2023 года.

Результаты торгов станут известны 25 июля. Работы разделены на два этапа. На первом от исполнителя ожидают очистки земельного участка от растительности, устройства опорной геодезической сети, временных дорог и перевалочной базы. На заключительной стадии в 2023 году предстоит засыпать водную часть объекта, установить систему радиационного контроля и устроить наблюдательные скважины.

Как сообщается в конкурсной документации, «Старое болото» — один из первых действующих водоемов ПО «Маяк» с 1949 года. Объект длиной около трех километров и средней глубиной чуть более двух метров расположен в лесу. Площадь поверхности его акватории для засыпки составляет 131 тысячу кв. м, общий объем воды — 320 тысяч кубометров.

Для консервации на В-17 установят барьеры, изолирующие радиоактивные отходы от окружающей среды. Сверху насыплют скальный грунт, затем пространство покроют щебнем, суглинком и плодородным слоем почвы.