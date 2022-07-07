07 июля 2022

В Кургане зек, освобожденный раньше срока из-за рака, снова сел

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
До повторного заключения мужчину освободили из колонии в 2020 году Фото:

В Кургане заключенный, которого условно-досрочно освободили из колонии из-за рака мочевого пузыря последней стадии, нарушил закон, из-за чего он вновь находится в колонии. Об этом URA.RU сообщили источники из УФСИН. Ранее сообщалось что этого заключенного подозревают в причастности к подделке диагноза.

«Заключенный сейчас отбывает наказание в ИК-6, с начала 2022 года. Он совершил новое преступление», — рассказал источник.

Сейчас, по словам другого источника, представители силовых структур устанавливают весь круг лиц, в том числе из сотрудников УФСИН, которые могут быть причастны к освобождению заключенного по, возможно, фиктивному диагнозу в 2020 году. В открытых данных указано, что осужденный отбывал 23 года в колонии за убийства и грабежи, и относился к категории не вставших на путь исправления. Диагноз, благодаря которому заключенный вышел на свободу, по данным источников, поставил уролог Курганской областной клинической больницы, при этом с заключением врача не была согласна медицинская комиссия УФСИН.

О подозрительном медицинском заключении врача-уролога узнали в 2021 году в ходе следствия. Позже выяснилось, что врач-уролог уволился из областной больницы. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного СУ СК. На момент написания новости, ответ не был получен.

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В Кургане заключенный, которого условно-досрочно освободили из колонии из-за рака мочевого пузыря последней стадии, нарушил закон, из-за чего он вновь находится в колонии. Об этом URA.RU сообщили источники из УФСИН. Ранее сообщалось что этого заключенного подозревают в причастности к подделке диагноза. «Заключенный сейчас отбывает наказание в ИК-6, с начала 2022 года. Он совершил новое преступление», — рассказал источник. Сейчас, по словам другого источника, представители силовых структур устанавливают весь круг лиц, в том числе из сотрудников УФСИН, которые могут быть причастны к освобождению заключенного по, возможно, фиктивному диагнозу в 2020 году. В открытых данных указано, что осужденный отбывал 23 года в колонии за убийства и грабежи, и относился к категории не вставших на путь исправления. Диагноз, благодаря которому заключенный вышел на свободу, по данным источников, поставил уролог Курганской областной клинической больницы, при этом с заключением врача не была согласна медицинская комиссия УФСИН. О подозрительном медицинском заключении врача-уролога узнали в 2021 году в ходе следствия. Позже выяснилось, что врач-уролог уволился из областной больницы. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного СУ СК. На момент написания новости, ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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