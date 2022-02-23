В Кургане уволен врач, подозреваемый в подделке диагноза

Медик, заподозренный в подделке документов, уволился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врача-уролога, которого силовики проверяют на причастность к подделке документов для установления неверного диагноза, уволили из Курганской областной больницы. Об этом URA.RU сообщил инсайдер среди медиков. В депздраве пояснили, что врач ушел по собственному желанию.

«Уволили врача-уролога Курганской областной клинической больницы, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту подделки медицинских документов для создания условий для освобождения осужденного. Он поставил диагноз рак, которого у осужденного не было. Ранее к врачу также возникали вопросы со стороны пациентов», — пояснил источник.

По его данным, оказалось, что врач работал в скандально известной клинике пластической хирургии. Самый громкий скандал произошел в 2017 году, когда после операции скончалась женщина. Также компания направляла клиентов на пластические операции, которые делались под видом онкологических.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили увольнение медика. «В 2021 году в Курганской областной клинической больнице уволился один врач-уролог по собственному желанию, на место уволившегося врача был принят в штат другой специалист данного профиля. В Курганскую областную клиническую больницу информация из правоохранительных органов о подозрении врача-уролога в подделке документов не поступала», — уточнили власти.

Ранее URA.RU писало, что курганского зэка и врача заподозрили в подделке документов. Мужчина отбывал наказание сроком почти 23 года в ИК №2 за убийства и разбой, но по решению суда вышел условно-досрочно, так как у него был обнаружен рак мочевого пузыря.

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