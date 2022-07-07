В Тобольске сделали судно для знакового проекта ЯНАО. Видео

08 июля 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

В Тобольске спустили на воду судно для проекта «Северный морской путь» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». С этим событием поздравил глава города Тобольск Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Это судно стало частью важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь» (СМП). «Искренне поздравляю коллектив предприятия „Судоремонт Сумкино“ с успешным спуском на воду „Яр-Сале“! Желаю только наращивать темпы производства, развиваться и процветать!» — написал Афанасьев. В информационном центре правительства Тюменской области также уточнили, что «Яр-Сале» будет участвовать в федеральном проекте «Северный морской путь» и выполнять рейсы из речного порта в городе Лабытнанги до причалов на Арктическом побережье. План развития Северного морского пути предполагает увеличение грузооборота по этому маршруту, строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в Обской губе Карского моря и постройку четырех ледоколов для круглогодичной отгрузки газа из порта Сабетта. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные власти отдали «Росатому» полномочия по управлению СМП. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». С этим событием поздравил глава города Тобольск Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Это судно стало частью важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь» (СМП). «Искренне поздравляю коллектив предприятия „Судоремонт Сумкино“ с успешным спуском на воду „Яр-Сале“! Желаю только наращивать темпы производства, развиваться и процветать!» — написал Афанасьев. В информационном центре правительства Тюменской области также уточнили, что «Яр-Сале» будет участвовать в федеральном проекте «Северный морской путь» и выполнять рейсы из речного порта в городе Лабытнанги до причалов на Арктическом побережье. План развития Северного морского пути предполагает увеличение грузооборота по этому маршруту, строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в Обской губе Карского моря и постройку четырех ледоколов для круглогодичной отгрузки газа из порта Сабетта. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные власти отдали «Росатому» полномочия по управлению СМП.