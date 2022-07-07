Кандидатам в депутаты запретили пользоваться Instagram* 08 июля 2022 в 03:51 Размер текста - 17 + Центризбирком рекомендует воздержаться от использования запрещенных соцсетей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидатам в депутаты советовали воздержаться от использования Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Соответствующие рекомендации дали в Центризбиркоме (ЦИК). «Пока в ЦИК не поступали никакие просьбы разъяснить использование этих соцсетей на выборах. Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании», — заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина в беседе с «Ведомостями». Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях. Площадками для реализации проекта станут социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. *Facebook и Instagram запрещены в РФ. Социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Кандидатам в депутаты советовали воздержаться от использования Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Соответствующие рекомендации дали в Центризбиркоме (ЦИК). «Пока в ЦИК не поступали никакие просьбы разъяснить использование этих соцсетей на выборах. Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании», — заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина в беседе с «Ведомостями». Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях. Площадками для реализации проекта станут социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. *Facebook и Instagram запрещены в РФ. Социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям