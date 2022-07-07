07 июля 2022

Кандидатам в депутаты запретили пользоваться Instagram*

© Служба новостей «URA.RU»
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Центризбирком рекомендует воздержаться от использования запрещенных соцсетей Фото:

Кандидатам в депутаты советовали воздержаться от использования Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Соответствующие рекомендации дали в Центризбиркоме (ЦИК).

«Пока в ЦИК не поступали никакие просьбы разъяснить использование этих соцсетей на выборах. Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании», — заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина в беседе с «Ведомостями».

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях. Площадками для реализации проекта станут социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.

*Facebook и Instagram запрещены в РФ. Социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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Кандидатам в депутаты советовали воздержаться от использования Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Соответствующие рекомендации дали в Центризбиркоме (ЦИК). «Пока в ЦИК не поступали никакие просьбы разъяснить использование этих соцсетей на выборах. Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании», — заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина в беседе с «Ведомостями». Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях. Площадками для реализации проекта станут социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. *Facebook и Instagram запрещены в РФ. Социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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