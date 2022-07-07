Глава разорившегося банка объявлен в международный розыск. Он обвиняется в краже миллиардов рублей

08 июля 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

СК разыскивает главу разорившегося банка «Стратегия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего главы разорившегося АКБ «Стратегия» Кирилла Другова. Вместе с рядом других контролировавших банк лиц, скрывающихся за границей, он обвиняется в хищении многомиллиардных сумм кредитного учреждения, которое осталось должно вкладчикам почти 12 млрд рублей. «С ходатайством об аресте 35-летнего Кирилла Другова в суд обратились следователи ГСУ СКР, которые расследуют обстоятельства вывода средств из ПАО „АКБ ‚Стратегия‘“, лишенного лицензии в конце 2016 года. Поскольку местонахождение бывшего банкира не установлено, следователи просили взять мужчину под стражу с момента его обнаружения на территории России или экстрадиции на родину из-за границы», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, Другову уже заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Речь идет о махинациях, в результате которых из кредитного учреждения было выведено около 8 млрд рублей, в общей сложности разорившийся банк задолжал вкладчикам порядка 12 миллиардов. «Кроме того, к материалам были приложены рапорты оперативных сотрудников ФСБ о нахождении Кирилла Другова за пределами РФ. Теперь следствие инициирует его розыск по линии Интерпола», — говорится в материале. В прошлом году стало известно о задержании бывшего зампреда Центробанка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Их обвиняют в растрате 1,4 миллиарда рублей. Бывший глава АКБ «Инвестбанк» Корищенко и бизнесмен Пальчун в 2013 году вывели активы, обанкротив банк. В июне этого года зампреда Банка России Константина Корищенко перевели под домашний арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего главы разорившегося АКБ «Стратегия» Кирилла Другова. Вместе с рядом других контролировавших банк лиц, скрывающихся за границей, он обвиняется в хищении многомиллиардных сумм кредитного учреждения, которое осталось должно вкладчикам почти 12 млрд рублей. «С ходатайством об аресте 35-летнего Кирилла Другова в суд обратились следователи ГСУ СКР, которые расследуют обстоятельства вывода средств из ПАО „АКБ ‚Стратегия‘“, лишенного лицензии в конце 2016 года. Поскольку местонахождение бывшего банкира не установлено, следователи просили взять мужчину под стражу с момента его обнаружения на территории России или экстрадиции на родину из-за границы», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, Другову уже заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Речь идет о махинациях, в результате которых из кредитного учреждения было выведено около 8 млрд рублей, в общей сложности разорившийся банк задолжал вкладчикам порядка 12 миллиардов. «Кроме того, к материалам были приложены рапорты оперативных сотрудников ФСБ о нахождении Кирилла Другова за пределами РФ. Теперь следствие инициирует его розыск по линии Интерпола», — говорится в материале. В прошлом году стало известно о задержании бывшего зампреда Центробанка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Их обвиняют в растрате 1,4 миллиарда рублей. Бывший глава АКБ «Инвестбанк» Корищенко и бизнесмен Пальчун в 2013 году вывели активы, обанкротив банк. В июне этого года зампреда Банка России Константина Корищенко перевели под домашний арест.