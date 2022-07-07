В Свердловской области компаний-банкротов стало на 8% меньше

Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по числу компаний-банкротов за первое полугодие 2022 года. При этом по сравнению с прошлым годом количество обанкротившихся компаний в регионе снизилось, следует из данных реестра «Федресурса».
Аналитики выделили пять регионов, которые по итогам первого полугодия 2022 года лидируют по числу компаний — банкротов. Свердловская область занимает последнее место — 157 компаний, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего компаний — банкротов в Москве (1099, +13,4%), далее идут Московская область (436; +21,8%), Санкт-Петербург (420; +4,7%) и Краснодарский край (178; +6,6%). Выросла статистика и по банкротству граждан РФ. В первом полугодии 2022 года обанкротились 121 313 человек, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по числу компаний-банкротов за первое полугодие 2022 года. При этом по сравнению с прошлым годом количество обанкротившихся компаний в регионе снизилось, следует из данных реестра «Федресурса». Аналитики выделили пять регионов, которые по итогам первого полугодия 2022 года лидируют по числу компаний — банкротов. Свердловская область занимает последнее место — 157 компаний, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего компаний — банкротов в Москве (1099, +13,4%), далее идут Московская область (436; +21,8%), Санкт-Петербург (420; +4,7%) и Краснодарский край (178; +6,6%). Выросла статистика и по банкротству граждан РФ. В первом полугодии 2022 года обанкротились 121 313 человек, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.