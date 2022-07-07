Школам Германии грозит закрытие из-за антироссийских санкций

08 июля 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Занятия в германских школах могут быть ограничены или даже отменены из-за нехватки газоснабжения. Такое заявление сделала министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер. «Уже сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены [занятий]. Конечно, следует использовать и другие возможности энергосбережения», — сказал министр в интервью газете Rheinische Post. Летом этого года российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. У последней возникли проблемы с переправкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из-за санкций против России. При условии 100-процентной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца, ранее отмечал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские военные спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. При этом некоторые государства не согласились с действиями России и ввели против нее жесткие санкции, которые коснулись логистики, экономики и банковского сектора. В США намерены расширить ограничения против РФ, дополняет RT. Также они хотят ужесточать контроль за их исполнением другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Однако от введенных ограничений теперь страдает ЕС и Америка, а Россия своевременно разработала несколько пакетов антикризисных мер.