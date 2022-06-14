«Газпром» снизил поставки газа в Европу

14 июня 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Поставки снижены по «Северному потоку» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В связи выявленными техническими неисправностями двигателей, а также задержек в работе немецкой компании Siemens, которой передали на ремонт часть оборудования, в том числе и газоперекачивающие агрегаты, «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Об этом сообщили в официальном telegram-канале Газпрома. «Поставки газа в газопровод „Северный поток“ в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки. При плановом объеме 167 млн куб. м в сутки», — сообщила компания. Поток проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Ранее сообщалось, что Германия готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В связи выявленными техническими неисправностями двигателей, а также задержек в работе немецкой компании Siemens, которой передали на ремонт часть оборудования, в том числе и газоперекачивающие агрегаты, «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Об этом сообщили в официальном telegram-канале Газпрома. «Поставки газа в газопровод „Северный поток“ в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки. При плановом объеме 167 млн куб. м в сутки», — сообщила компания. Поток проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Ранее сообщалось, что Германия готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.