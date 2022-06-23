23 июня 2022

В ФРГ заявили, что не продержаться без газа из России и 3 месяцев

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Германии хватит газа не дольше, чем на 2,5 месяца Фото:
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Газовый кризис в Европе

При условии 100%-ной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в эфире телеканала ZDF

«Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сообщил Мюллер. Он призвал правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ.

Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. В связи с этим правительство Германии готовит план на случай чрезвычайной ситуации с поставками газа в страну. В рамках этого плана немецкое правительство объявило режим тревоги, сообщает RT.

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При условии 100%-ной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в эфире телеканала ZDF «Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сообщил Мюллер. Он призвал правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ. Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. В связи с этим правительство Германии готовит план на случай чрезвычайной ситуации с поставками газа в страну. В рамках этого плана немецкое правительство объявило режим тревоги, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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