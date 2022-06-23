В ФРГ заявили, что не продержаться без газа из России и 3 месяцев

24 июня 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Германии хватит газа не дольше, чем на 2,5 месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе При условии 100%-ной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в эфире телеканала ZDF «Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сообщил Мюллер. Он призвал правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ. Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. В связи с этим правительство Германии готовит план на случай чрезвычайной ситуации с поставками газа в страну. В рамках этого плана немецкое правительство объявило режим тревоги, сообщает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

При условии 100%-ной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в эфире телеканала ZDF «Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сообщил Мюллер. Он призвал правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ. Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. В связи с этим правительство Германии готовит план на случай чрезвычайной ситуации с поставками газа в страну. В рамках этого плана немецкое правительство объявило режим тревоги, сообщает RT.