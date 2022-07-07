В Уголовный кодекс РФ предложили вернуть расстрельную статью

08 июля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Статья предполагала наказание от одного года тюрьмы либо расстрел Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Национальный антикоррупционный комитет предлагает вернуть в Уголовный кодекс России статью «Вредительство». Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. За нее в РСФСР полагалась высшая мера наказания — расстрел. «В наш комитет поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — написал он в своем telegram-канале. Он также добавил, что некомпетентность чиновников ведет к угрозам для России и за это предлагается наказывать. Только не расстреливать, а привлекать к уголовной ответственности. Статья 69 УК РСФР «Вредительство» подразумевает под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Она влечет за собой лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах гражданам грозил расстрел с конфискацией имущества. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Национальный антикоррупционный комитет предлагает вернуть в Уголовный кодекс России статью «Вредительство». Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. За нее в РСФСР полагалась высшая мера наказания — расстрел. «В наш комитет поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — написал он в своем telegram-канале. Он также добавил, что некомпетентность чиновников ведет к угрозам для России и за это предлагается наказывать. Только не расстреливать, а привлекать к уголовной ответственности. Статья 69 УК РСФР «Вредительство» подразумевает под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Она влечет за собой лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах гражданам грозил расстрел с конфискацией имущества.