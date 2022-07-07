07 июля 2022

В Уголовный кодекс РФ предложили вернуть расстрельную статью

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма - музей. Тобольск, камера, тюрьма
Статья предполагала наказание от одного года тюрьмы либо расстрел Фото:

Национальный антикоррупционный комитет предлагает вернуть в Уголовный кодекс России статью «Вредительство». Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. За нее в РСФСР полагалась высшая мера наказания — расстрел.

«В наш комитет поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — написал он в своем telegram-канале.

Он также добавил, что некомпетентность чиновников ведет к угрозам для России и за это предлагается наказывать. Только не расстреливать, а привлекать к уголовной ответственности.

Статья 69 УК РСФР «Вредительство» подразумевает под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Она влечет за собой лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах гражданам грозил расстрел с конфискацией имущества.

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Национальный антикоррупционный комитет предлагает вернуть в Уголовный кодекс России статью «Вредительство». Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. За нее в РСФСР полагалась высшая мера наказания — расстрел. «В наш комитет поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — написал он в своем telegram-канале. Он также добавил, что некомпетентность чиновников ведет к угрозам для России и за это предлагается наказывать. Только не расстреливать, а привлекать к уголовной ответственности. Статья 69 УК РСФР «Вредительство» подразумевает под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Она влечет за собой лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах гражданам грозил расстрел с конфискацией имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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