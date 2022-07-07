Задержан подозреваемый в нападении на экс-премьера Японии 08 июля 2022 в 09:13 Размер текста - 17 + Ямагами Тецуя подозревают в попытке убийства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Подозреваемый, который предположительно выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время выступления последнего, задержан. У нападавшего изъяли пистолет. «Полиция арестовала 41-летнего Ямагами Тецуя в городе Нара по подозрению в попытке убийства. На месте изъяли пистолет, который, по всей видимости, был у подозреваемого», — отмечает телеканал NHK. Сообщается также, что задержанный не оказывал сопротивления. Абэ был ранен в городе Нара во время выступления в ходе предвыборной кампании. По информации СМИ, в него два раза выстрелили со спины и экс-премьер не подает признаков жизни. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Подозреваемый, который предположительно выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время выступления последнего, задержан. У нападавшего изъяли пистолет. «Полиция арестовала 41-летнего Ямагами Тецуя в городе Нара по подозрению в попытке убийства. На месте изъяли пистолет, который, по всей видимости, был у подозреваемого», — отмечает телеканал NHK. Сообщается также, что задержанный не оказывал сопротивления. Абэ был ранен в городе Нара во время выступления в ходе предвыборной кампании. По информации СМИ, в него два раза выстрелили со спины и экс-премьер не подает признаков жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям