Задержан подозреваемый в нападении на экс-премьера Японии

Ямагами Тецуя подозревают в попытке убийства
Подозреваемый, который предположительно выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время выступления последнего, задержан. У нападавшего изъяли пистолет.
«Полиция арестовала 41-летнего Ямагами Тецуя в городе Нара по подозрению в попытке убийства. На месте изъяли пистолет, который, по всей видимости, был у подозреваемого», — отмечает телеканал NHK.
Сообщается также, что задержанный не оказывал сопротивления. Абэ был ранен в городе Нара во время выступления в ходе предвыборной кампании. По информации СМИ, в него два раза выстрелили со спины и экс-премьер не подает признаков жизни.
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