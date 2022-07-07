07 июля 2022

Задержан подозреваемый в нападении на экс-премьера Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямагами Тецуя подозревают в попытке убийства Фото:

Подозреваемый, который предположительно выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время выступления последнего, задержан. У нападавшего изъяли пистолет.

«Полиция арестовала 41-летнего Ямагами Тецуя в городе Нара по подозрению в попытке убийства. На месте изъяли пистолет, который, по всей видимости, был у подозреваемого», — отмечает телеканал NHK.

Сообщается также, что задержанный не оказывал сопротивления. Абэ был ранен в городе Нара во время выступления в ходе предвыборной кампании. По информации СМИ, в него два раза выстрелили со спины и экс-премьер не подает признаков жизни.

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Подозреваемый, который предположительно выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время выступления последнего, задержан. У нападавшего изъяли пистолет. «Полиция арестовала 41-летнего Ямагами Тецуя в городе Нара по подозрению в попытке убийства. На месте изъяли пистолет, который, по всей видимости, был у подозреваемого», — отмечает телеканал NHK. Сообщается также, что задержанный не оказывал сопротивления. Абэ был ранен в городе Нара во время выступления в ходе предвыборной кампании. По информации СМИ, в него два раза выстрелили со спины и экс-премьер не подает признаков жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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