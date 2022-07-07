На курганской границе с Казахстаном задержали партию кумыса

08 июля 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

На российско-казахстанской границе задержали партию кумыса из Киргизии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На границе Казахстана с Курганской области пограничники и сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, перевозивший кумыс без документации. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям. «На пункте ППУ-1 „Петухово“ на 464-м км трассы „Иртыш“ Курганской области был остановлен автомобиль, следовавший из Бишкека Республики Киргизия в Красноярск. В машине перевозили, в том числе, 180 кг кумыса, который является поднадзорным грузом», — сообщают в ведомстве. Поскольку у перевозчика не было документов о происхождении и безопасности животноводческой продукции, ее запретили ввозить на территорию России. Перевозчик нарушил пункты 3,7, 4,1 и 4,2 решения комиссии Таможенного союза №317 — о применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС. По этой причине сотрудники ведомств составили акт возврата, машину с грузом отправили назад в Киргизию. Также с нарушителем провели беседу о правилах перевозки животноводческих грузов (продуктов питания) по территории Таможенного союза. Ранее URA.RU писало, что на российской границе в Курганской области задержали партию арбузов из Казахстана. У перевозчика не было фитосанитарного сертификата на опилки, которые использовались в качестве подстилки для 20 тонн арбузов. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На границе Казахстана с Курганской области пограничники и сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, перевозивший кумыс без документации. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям. «На пункте ППУ-1 „Петухово“ на 464-м км трассы „Иртыш“ Курганской области был остановлен автомобиль, следовавший из Бишкека Республики Киргизия в Красноярск. В машине перевозили, в том числе, 180 кг кумыса, который является поднадзорным грузом», — сообщают в ведомстве. Поскольку у перевозчика не было документов о происхождении и безопасности животноводческой продукции, ее запретили ввозить на территорию России. Перевозчик нарушил пункты 3,7, 4,1 и 4,2 решения комиссии Таможенного союза №317 — о применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС. По этой причине сотрудники ведомств составили акт возврата, машину с грузом отправили назад в Киргизию. Также с нарушителем провели беседу о правилах перевозки животноводческих грузов (продуктов питания) по территории Таможенного союза. Ранее URA.RU писало, что на российской границе в Курганской области задержали партию арбузов из Казахстана. У перевозчика не было фитосанитарного сертификата на опилки, которые использовались в качестве подстилки для 20 тонн арбузов.