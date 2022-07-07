07 июля 2022

На курганской границе с Казахстаном задержали партию кумыса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера и Натальи Котовой по Курчатовскому и Калининскому районам. Челябинск, кумыс, кисломолочные продукты
На российско-казахстанской границе задержали партию кумыса из Киргизии Фото:

На границе Казахстана с Курганской области пограничники и сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, перевозивший кумыс без документации. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«На пункте ППУ-1 „Петухово“ на 464-м км трассы „Иртыш“ Курганской области был остановлен автомобиль, следовавший из Бишкека Республики Киргизия в Красноярск. В машине перевозили, в том числе, 180 кг кумыса, который является поднадзорным грузом», — сообщают в ведомстве.

Поскольку у перевозчика не было документов о происхождении и безопасности животноводческой продукции, ее запретили ввозить на территорию России. Перевозчик нарушил пункты 3,7, 4,1 и 4,2 решения комиссии Таможенного союза №317 — о применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС. По этой причине сотрудники ведомств составили акт возврата, машину с грузом отправили назад в Киргизию. Также с нарушителем провели беседу о правилах перевозки животноводческих грузов (продуктов питания) по территории Таможенного союза.

Ранее URA.RU писало, что на российской границе в Курганской области задержали партию арбузов из Казахстана. У перевозчика не было фитосанитарного сертификата на опилки, которые использовались в качестве подстилки для 20 тонн арбузов.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

На границе Казахстана с Курганской области пограничники и сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, перевозивший кумыс без документации. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям. «На пункте ППУ-1 „Петухово“ на 464-м км трассы „Иртыш“ Курганской области был остановлен автомобиль, следовавший из Бишкека Республики Киргизия в Красноярск. В машине перевозили, в том числе, 180 кг кумыса, который является поднадзорным грузом», — сообщают в ведомстве. Поскольку у перевозчика не было документов о происхождении и безопасности животноводческой продукции, ее запретили ввозить на территорию России. Перевозчик нарушил пункты 3,7, 4,1 и 4,2 решения комиссии Таможенного союза №317 — о применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС. По этой причине сотрудники ведомств составили акт возврата, машину с грузом отправили назад в Киргизию. Также с нарушителем провели беседу о правилах перевозки животноводческих грузов (продуктов питания) по территории Таможенного союза. Ранее URA.RU писало, что на российской границе в Курганской области задержали партию арбузов из Казахстана. У перевозчика не было фитосанитарного сертификата на опилки, которые использовались в качестве подстилки для 20 тонн арбузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...