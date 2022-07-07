В Челябинской области назвали самые дорогие вузы

Поступление абитуриента на бюджет сэкономит серьезные суммы денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году список самых дорогостоящих вузов возглавил Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«В 2022 году список самых дорогостоящих специальностей в регионе возглавил „Дизайн“ в ЮУрГУ — 262 тыс. рублей за год обучения. По данной специальности бюджетных мест в вузе нет», — сообщили URA.RU в КСП региона.

На втором месте среди самых дорогих специальностей оказались «Музыкально-инструментальное искусство» и «Дирижирование» — 248 тыс. рублей за год — в Челябинском государственном институте культуры. По данным специальностям предусмотрено 23 бюджетных места. На третьем — «Искусство концертного исполнительства» в Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки (19 бюджетных мест) — 240 тыс. рублей.

В ЮУрГУ также высокая стоимость обучения (186 тыс. рублей) установлена для таких специальностей, как «Землеустройство и кадастры», «Ракетные комплексы и космонавтика» и «Физическая культура». В 2022 году предусмотрено от 24 до 27 бюджетных мест для каждой из вышеуказанных специальностей.

Для медиков в 2022 году самой дорогой специальностью в Южно-Уральском Государственном медицинском университете (ЮУГМУ) является «Стоматология» — 205 тыс. рублей. По данному направлению выделено 14 бюджетных мест. Выросла и стоимость обучения по популярным направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» — до 184 тыс. рублей.

Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ), Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) и Челябинский государственный университет (ЧеЛГУ) в 2022 году не изменили стоимость платного обучения по сравнению с 2021 годом. Стоимость обучения в данных вузах составляет:

ЮУрГАУ — от 145 тыс. рублей (1080 — общее количество выделенных бюджетных мест);

ЮУрГГПУ — от 120 тыс. рублей (510 — общее количество выделенных бюджетных мест).

В ЧеЛГУ стоимость «платного» обучения варьируется от 125 тыс. рублей («Прикладная математика и информатика») до 174 тыс. рублей («Наноинженерия»). Количество бюджетных мест по вышеуказанным специальностям составляет 68 и 15 соответственно.

Следует отметить, что в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ. В ЮУрГУ «дисконтная программа» действует следующим образом, для абитуриентов, набравших за ЕГЭ:

240 баллов и выше — скидка 30%;

от 200 до 239 баллов — 20%;

от 170 до 199 баллов — 15%;

за полную предоплату обучения за год — 3%.

Для абитуриентов, поступающих на направления с дополнительными экзаменами творческой или профессиональной направленности:

160 баллов и выше — скидка 30%;

от 133 до 159 баллов — 20%;

от 113 до 132 баллов — 15%;

за полную предоплату обучения за год — 3%.

В ЧелГУ снижение стоимости образовательных программ бакалавриата и специалитета осуществляется также на основании результатов ЕГЭ. Тем, кто сдает два экзамена, необходимо набрать в сумме от 120 баллов, для сдающих три экзамена — от 180 баллов (в зависимости от выбранной специальности). Тогда размер скидки будет 10%.

При наборе 160 баллов по двум экзаменам или от 220 до 250 для сдающих три экзамена (в зависимости от выбранной специальности) предоставляется скидка в размере 30%. Если за два экзамена выходит 180 баллов, а для сдающих три экзамена от 250 до 290 (в зависимости от выбранной специальности) — скидка составит 50%.

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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