07 июля 2022

Пермский аэропорт открывает прямые рейсы в новые города

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд, авиакомпания nord wind
Новые рейсы пермский аэропорт запускает в начале августа Фото:

В расписании пермского аэропорта появились прямые перелеты в Астрахань, Волгоград и Калининград. Выполнять их будет авиакомпания «Икар», сообщается на сайте «Большого Савино».

«Рейс до Волгограда запланирован раз в неделю, по понедельникам, начиная с 1 августа. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Авиарейсы до Астрахани будут выполняться со 2 августа по вторникам. Время в пути — 2 часа 20 минут. Рейсы в Калининград открываются 4 августа, далее будут осуществляться по четвергам, полет продлится 3 часа 50 минут», — сообщается на сайте аэропорта.

Авиакомпания «Икар» является партнером Nordwind Airlines. Ранее URA.RU сообщало, что эта авиакомпания запустила новый субсидированный рейс на Алтай. Самолеты в Барнаул начнут летать из Перми 31 июля.

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В расписании пермского аэропорта появились прямые перелеты в Астрахань, Волгоград и Калининград. Выполнять их будет авиакомпания «Икар», сообщается на сайте «Большого Савино». «Рейс до Волгограда запланирован раз в неделю, по понедельникам, начиная с 1 августа. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Авиарейсы до Астрахани будут выполняться со 2 августа по вторникам. Время в пути — 2 часа 20 минут. Рейсы в Калининград открываются 4 августа, далее будут осуществляться по четвергам, полет продлится 3 часа 50 минут», — сообщается на сайте аэропорта. Авиакомпания «Икар» является партнером Nordwind Airlines. Ранее URA.RU сообщало, что эта авиакомпания запустила новый субсидированный рейс на Алтай. Самолеты в Барнаул начнут летать из Перми 31 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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