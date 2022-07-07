Пермский аэропорт открывает прямые рейсы в новые города

Новые рейсы пермский аэропорт запускает в начале августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В расписании пермского аэропорта появились прямые перелеты в Астрахань, Волгоград и Калининград. Выполнять их будет авиакомпания «Икар», сообщается на сайте «Большого Савино».

«Рейс до Волгограда запланирован раз в неделю, по понедельникам, начиная с 1 августа. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Авиарейсы до Астрахани будут выполняться со 2 августа по вторникам. Время в пути — 2 часа 20 минут. Рейсы в Калининград открываются 4 августа, далее будут осуществляться по четвергам, полет продлится 3 часа 50 минут», — сообщается на сайте аэропорта.

Авиакомпания «Икар» является партнером Nordwind Airlines. Ранее URA.RU сообщало, что эта авиакомпания запустила новый субсидированный рейс на Алтай. Самолеты в Барнаул начнут летать из Перми 31 июля.