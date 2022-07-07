«Газпром» планирует развивать туристический мегапроект в ЯНАО

«Газпромбанк» собирается заключить контракт на строительство туркомплекса в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Газпромбанк» подал совместную с ООО «ОК «Сибшахтострой» и AZIMUT Hotels заявку на право заключения концессионного соглашения по созданию туристического комплекса Рай-Из в ЯНАО. Как сообщает пресс-служба банка, итоги открытого конкурса подведут 25 июля.

«Состоялось вскрытие конвертов в рамках открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование (эксплуатацию) туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале в районе поселка Харп. Совместная заявка реализующего концепцию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанка, ООО «ОК «Сибшахтострой» и AZIMUT Hotels является очевидным лидером, в том числе по финансовым критериям. Итоги конкурса подведут до 25.07», — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, во время первого этапа планируется создание горнолыжной инфраструктуры, а также возведение отелей и точек питания. На втором этапе будет производиться расширение пропускной способности за счет обновления горнолыжных трасс. Проект будет структурирован на принципах концессии сроком 30 лет.

«Сейчас у нас большие планы по развитию курорта Рай-Из — приоритетного для банка инвестиционного проекта в сфере развития внутреннего и въездного туризма в РФ. Уверен, что его функциональность, удобство и технологичность оценят миллионы жителей Ямала и гостей региона», — приводит слова начальника департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства «Газпромбанка» Павела Бруссера пресс-служба. Также он добавил, что инвестиционная программа окажет сильное влияние на социально-экономический прогресс ЯНАО и всего Уральского федерального округа, дав новые рабочие места, и развитие для малого и среднего бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО до конца июля планируется завершить конкурс по определению концессионера для создания горнолыжного комплекса в горном массиве Рай-Из. Как сообщили в окружном правительстве, было подано две заявки.

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