В ЯНАО подходит к финалу конкурс по стратегическому проекту

Итоги конкурса планируется определить до конца июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

До конца июля планируется завершить конкурс по определению концессионера по созданию горнолыжного комплекса в горном массиве Рай-Из. Проект имеет стратегическое значение для округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Итоги конкурса планируется подвести до конца июля. После этого будет заключено концессионное соглашение. Конкурс был объявлен в ноябре 2021 года. Подано две заявки», — сообщает пресс-служба на официальном сайте окружного правительства.

На заседании конкурсной комиссии участники конкурса представили свои предложения по созданию туристического комплекса на Полярном Урале. Комплекс будет включать не менее 12 километров горнолыжных трасс разной степени сложности, объекты размещения на 300 мест, точки общепита и досуговую зону.

«Проект имеет стратегическое значение для округа — в первую очередь, это повышение качества жизни на Ямале, новые рабочие места и диверсификация экономики», — приводит пресс-служба слова первого замгубернатора ЯНАО Александра Калинина.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО будет создан горнолыжный курорт. В марте власти округа продлили сроки конкурса по определению инвесторов.