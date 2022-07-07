На пермского бизнесмена завели дело за офис в бомбоубежище

08 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Помещение не содержалось в должном порядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении руководителя ООО «Уралоптиснтрумент», которому власти отдали на ответственное хранение бомбоубежище, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, компания по продаже инструмента открыла в помещении свой офис. По договору, предприниматель должен был поддерживать функционал бомбоубежища на случай чрезвычайных ситуаций и содержать его в порядке, однако сотрудники МЧС выявили ряд нарушений. «Сооружение не было оборудовано герметичными дверьми, воздушными фильтрами, емкостями для запаса питьевой воды. Дзержинский районный суд возложил обязанность по устранению данных недоработок на ООО „Уралинструмент“. Однако руководство компании уклонилось от исправления нарушений», — рассказали в ведомстве. За неисполнение решения суда в отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В отношении руководителя ООО «Уралоптиснтрумент», которому власти отдали на ответственное хранение бомбоубежище, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, компания по продаже инструмента открыла в помещении свой офис. По договору, предприниматель должен был поддерживать функционал бомбоубежища на случай чрезвычайных ситуаций и содержать его в порядке, однако сотрудники МЧС выявили ряд нарушений. «Сооружение не было оборудовано герметичными дверьми, воздушными фильтрами, емкостями для запаса питьевой воды. Дзержинский районный суд возложил обязанность по устранению данных недоработок на ООО „Уралинструмент“. Однако руководство компании уклонилось от исправления нарушений», — рассказали в ведомстве. За неисполнение решения суда в отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.