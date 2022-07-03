В Кургане продают магазин одежды, салон красоты и офисы СДЭК (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На продажу в Кургане выставлены салон красоты, центр газификации автотранспорта, магазины одежды и электроники, а также кофейня. Соответствующие объявления размещены на портале Avito.

«Продаю салон красоты по адресу: г. Курган, 3-й микрорайон, 29. Наработанная клиентская база, свежий ремонт. Стоимость: 5 500 000 рублей», — говорится в объявлении. Также на продажу выставлен действующий бизнес по монтажу и ремонту газобaлoннoгo oбoрудoвaния автомобилей за три миллиона рублей. Производство полуфабрикатов из мяса птицы готовы продать за 550 тысяч рублей. Два офиса СДЭК продают за один миллион рублей.

В ТРЦ «ГиперСити» продается отдел гаджетов, аксессуаров и мелкой электроники. Стоимость готового бизнеса оценивается в 990 тысяч рублей. В ТРЦ «Рио» выставлен на продажу магазин женской одежды вместе с товаром за 950 тысяч рублей. Кофейню с оборудованием в центре города продают за 490 тысяч рублей. «Вся мебель новая. Кофемашина и кофемолка в собственности. Также имеется соковыжималка, блендер, холодильники и гриль. Хороший ремонт и отличное месторасположение», — указано на Avito.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области продают ферму с конями и техникой. Стоимость имущества составляет 15 миллионов рублей. Также сообщалось, что курганцы массово избавляются от мебели IKEA. На Avito продают столы, кровати, посуду и популярную мягкую игрушку в виде акулы.

Салон красоты со свежим ремонтом в 3-м микрорайоне Заозерного продают за 5,5 млн рублей Скрин: Avito

Продается два офиса СДЭК в Кургане по адресу: ул. Рихарда Зорге 56 и ул. Карла Маркса 147 Скрин: Avito

Кофейню в центре Кургана продают вместе с кофемашиной, кофемолкой, соковыжималкой и грилем Скрин: Avito

Магазин одежды площадью 32 кв. м. с товаром продается за 950 тысяч рублей Скрин: Avito