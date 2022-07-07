Нефтяники заплатили миллионы семье погибшего в ЯНАО вахтовика

Прокуратура через суд обязала компанию заплатить за смерть вахтовика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «НПП «ЗападУралНефть» после вмешательства прокуратуры заплатила четыре миллиона рублей семье погибшего в ЯНАО вахтовика. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, причиной гибели мужчины стало нарушение правил безопасности.

«В результате допущенных предприятием нарушений правил безопасности при ведении работ, произошло воспламенение (взрыв) газовоздушной смеси внутри резервуара, повлекшее смерть работника. В связи с этим городской прокурор в интересах детей погибшего работника направил иск в суд о компенсации морального вреда в размере 4 млн рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говориться в сообщении.

Как добавляет ведомство, во время расследования была установлена вина работодателя который не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты. У погибшего на иждивении было двое малолетних детей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «НПП «ЗападУралНефть». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о другом случае гибели вахтовика. Так, по факту гибели вахтовика на Еты-Пуровском месторождении в Пуровском районе ЯНАО Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной гибели назвали нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.