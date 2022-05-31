31 мая 2022

Силовики возбудили дело из-за гибели вахтовика в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крематорий. Оцепление. Курган , следственный комитет, проход запрещен, полиция, оцепление, следственный комитет россии, наряд реагирования
Расследование дела продолжается Фото:

По факту гибели вахтовика на Еты-Пуровском месторождении в Пуровском районе ЯНАО следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на месторождении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 мая на Еты-Пуровском месторождении начался пожар из-за нарушений, допущенных при ремонте скважины. В результате 26-летний бурильщик погиб, а двое рабочих получили ожоги. Надзорные ведомства начали проверку.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

По факту гибели вахтовика на Еты-Пуровском месторождении в Пуровском районе ЯНАО следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте силового ведомства. «Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на месторождении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 мая на Еты-Пуровском месторождении начался пожар из-за нарушений, допущенных при ремонте скважины. В результате 26-летний бурильщик погиб, а двое рабочих получили ожоги. Надзорные ведомства начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...