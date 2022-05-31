Силовики возбудили дело из-за гибели вахтовика в ЯНАО

Расследование дела продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По факту гибели вахтовика на Еты-Пуровском месторождении в Пуровском районе ЯНАО следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на месторождении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 мая на Еты-Пуровском месторождении начался пожар из-за нарушений, допущенных при ремонте скважины. В результате 26-летний бурильщик погиб, а двое рабочих получили ожоги. Надзорные ведомства начали проверку.