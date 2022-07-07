07 июля 2022

Тысячи жителей Курганской области на три дня останутся без воды

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Отключение воды связано с ремонтными работами Фото:

В селе Целинном Курганской области с 11 по 13 июля не будет воды. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Внимание: отключение воды. МУП „Водоканал“ сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ 11, 12, 13 июля подача воды в с. Целинном будет приостановлена», — указано в посте, размещенном в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти попросили местных жителей сделать трехдневный запас воды. По всем оставшимся вопросам они предложили обращаться в МУП «Водоканал».

В Курганской области жители Шумихи с 5 апреля по 11 апреля 2022 года по полдня оставались без воды. Это было связано с проведением работ на водопроводных сетях.

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В селе Целинном Курганской области с 11 по 13 июля не будет воды. Об этом сообщили представители местной администрации. «Внимание: отключение воды. МУП „Водоканал“ сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ 11, 12, 13 июля подача воды в с. Целинном будет приостановлена», — указано в посте, размещенном в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти попросили местных жителей сделать трехдневный запас воды. По всем оставшимся вопросам они предложили обращаться в МУП «Водоканал». В Курганской области жители Шумихи с 5 апреля по 11 апреля 2022 года по полдня оставались без воды. Это было связано с проведением работ на водопроводных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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