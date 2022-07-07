Тысячи жителей Курганской области на три дня останутся без воды

08 июля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Отключение воды связано с ремонтными работами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Целинном Курганской области с 11 по 13 июля не будет воды. Об этом сообщили представители местной администрации. «Внимание: отключение воды. МУП „Водоканал“ сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ 11, 12, 13 июля подача воды в с. Целинном будет приостановлена», — указано в посте, размещенном в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти попросили местных жителей сделать трехдневный запас воды. По всем оставшимся вопросам они предложили обращаться в МУП «Водоканал». В Курганской области жители Шумихи с 5 апреля по 11 апреля 2022 года по полдня оставались без воды. Это было связано с проведением работ на водопроводных сетях. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В селе Целинном Курганской области с 11 по 13 июля не будет воды. Об этом сообщили представители местной администрации. «Внимание: отключение воды. МУП „Водоканал“ сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ 11, 12, 13 июля подача воды в с. Целинном будет приостановлена», — указано в посте, размещенном в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти попросили местных жителей сделать трехдневный запас воды. По всем оставшимся вопросам они предложили обращаться в МУП «Водоканал». В Курганской области жители Шумихи с 5 апреля по 11 апреля 2022 года по полдня оставались без воды. Это было связано с проведением работ на водопроводных сетях.