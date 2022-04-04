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Тысячи курганцев ожидают длительные перебои с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи жителей Курганской области будут получать воду по графику Фото:

В Шумихе (Курганская область) до 11 апреля из-за строительных работ на полдня будут отключать воду. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Уважаемые жители города Шумихи! <…> С 5 апреля по 11 апреля 2022 года будет ограничена подача воды потребителям города», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Шумихинского района в соцсети «ВКонтакте».

В эти дни воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 16:30 до 23:00. Отключение воды связано с проведением работ на водопроводных сетях. Их выполняют в рамках выполнения муниципального контракта на строительство южного подъема.

Шумиха является третьим по численности населения городом в регионе. В 2021 году, по данным «Википедии», в городе проживало около 17 тыс. человек. Перебои с водой в городе наблюдались и ранее. Например, в 2020 году местным жителям несколько месяцев приходилось мыться по графику. Тогда губернатор Вадим Шумков высказывался о том, что проблемы с водой в муниципалитетах связаны с недоработками местных чиновников.

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В Шумихе (Курганская область) до 11 апреля из-за строительных работ на полдня будут отключать воду. Об этом сообщили представители районной администрации. «Уважаемые жители города Шумихи! <…> С 5 апреля по 11 апреля 2022 года будет ограничена подача воды потребителям города», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Шумихинского района в соцсети «ВКонтакте». В эти дни воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 16:30 до 23:00. Отключение воды связано с проведением работ на водопроводных сетях. Их выполняют в рамках выполнения муниципального контракта на строительство южного подъема. Шумиха является третьим по численности населения городом в регионе. В 2021 году, по данным «Википедии», в городе проживало около 17 тыс. человек. Перебои с водой в городе наблюдались и ранее. Например, в 2020 году местным жителям несколько месяцев приходилось мыться по графику. Тогда губернатор Вадим Шумков высказывался о том, что проблемы с водой в муниципалитетах связаны с недоработками местных чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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