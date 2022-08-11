Челябинский генерал СКР ушел в отставку

Инсайдеры уже прочат Денису Чернятьеву высокий пост на гражданской службе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, ранее возглавлявший управление СКР по Челябинской области, покинул пост начальника СУ СКР по Башкортостану. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. С официального сайта регионального СКР информация о Чернятьеве исчезла.

«Чернятьев ушел на пенсию с середины августа, как и планировалось, он всех предупредил заранее. Люди Чернятьева, приехавшие за ним из Челябинской области, покинут посты до конца года», — рассказал источник.

На официальном сайте СУ СКР по Башкирии указано, что и. о. руководителя ведомства является полковник Ильяс Массалимов, занимающий должность заместителя. Данные о руководителе с сайта убрали. В пресс-службе республиканского СКР в ответ на запрос URA.RU сообщили, что не комментируют кадровые вопросы.

Грядущую отставку Чернятьева начали обсуждать в начале июля. По информации источников агентства, побудительной причиной стали претензии со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина. «Принципиально в этом плане Чернятьев не отличался от других руководителей СК. Но у него есть важное преимущество в виде „запасного аэродрома“ в Челябинской области. Чернятьеву прочат должность главного федерального инспектора по региону, благо и бэкграунд силовика, и возраст (ему нет и 50 лет) вполне позволяют претендовать на этот пост», — утверждает инсайдер.

Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, был преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, ушедшего главным федеральными инспектором в Курганскую область.