Депутат Госдумы Валерий Гартунг показал губернатору Алексею Текслеру ЧКПЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор области Алексей Текслер посетил 8 июля Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), который принадлежит семье депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга. Депутат также присутствовал на предприятии и лично показал главе региона перспективные линии завода, передает корреспондент URA.RU.

«В этом году ЧКПЗ отмечает 80-летний юбилей. К 2023 году предприятие планирует наладить выпуск кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъемностью. С уходом с рынка иностранных производителей отечественные вагоностроители столкнулись с их дефицитом», — заявили на предприятии.

В колесном цехе Гартунг показал губернатору диски, которые успешно конкурируют с западными аналогами и также используются на КАМАЗе. Депутат рассказал, что предприятие вводит новые линии по импортозамещению, которые не уступают западным конкурентам.

До конца этого года на ЧКПЗ планируют запустить серийное производство осевых агрегатов для прицепной техники. Этот тренд направлен на снижение зависимости машиностроительной отрасли от импортных комплектующих.

«Ряд продукции ЧКПЗ сегодня очень востребован и напрямую касается импортозамещения и даже импортоопережения. Очень важно, чтобы такие компетенции у нас были. Номенклатура завода широчайшая. Работает завод и по линии производства роботов-манипуляторов и этот новый технологический уклад делает лидером как предприятие, так и весь регион», — отметил Текслер, комментируя итоги визита.

На предприятии отмечают, что в ближайшие пять лет ЧКПЗ планируют выпустить импортозамещающей продукции на 62 млрд рублей. Новые производства также создадут более 500 дополнительных рабочих мест.

Гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг (слева, сын депутата Госдумы), рассказал, что ЧКПЗ вводит новые линии по импортозамещению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие пять лет завод планируют выпустить импортозамещающей продукции на 62 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца этого года на ЧКПЗ планируют запустить серийное производство осевых агрегатов для прицепной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Алексея Текслера, ЧКПЗ работает на импортоопережение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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