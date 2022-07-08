Екатеринбуржцы не могут попасть домой из-за коммунальщиков. Фото, видео

08 июля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Строители вырыли траншеи перед домами, не предупредив владельцев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Екатеринбуржцы, живущие на улице Хользунова, жалуются на самоуправство коммунальщиков, которые прокладывали подземные коммуникации. Без уведомления для жителей, рабочие вырыли траншею у заборов двух домов. Теперь владельцы не могут заехать на машинах на свою территорию. Об этом URA.RU рассказала житель района Наталья. «Сегодня в рабочее время на нашей улице под воротами вырыли ямы прям под заборами жилых домов. С жильцами эти действия строители не согласовывали. Когда рыли эти траншеи они не смотрели на то, что во дворе может стоять машина, которая потом не сможет выехать», — рассказала Наталья. Владелец дома на улице Хользунова, 2, уточнил, что рабочие также срезали асфальт, который лежал на въезде в его двор. «Забор начал крениться, тротуар срезали и накидали кучи земли, которую я не знаю куда девать. У соседнего дома такая же ситуация», — рассказал владелец дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Также направлены запросы застройщикам, которые возводят высотки в этом микрорайоне. Ранее URA.RU писало про жителей Верхней Салды, которые пожаловались на соседей, решивших проложить канализацию к своему участку. Из-за траншей на территорию не мог проехать мусоровоз. Также жители Первоуральска (Свердловская область) пожаловались на коммунальщиков, не вывозящих мусор. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржцы, живущие на улице Хользунова, жалуются на самоуправство коммунальщиков, которые прокладывали подземные коммуникации. Без уведомления для жителей, рабочие вырыли траншею у заборов двух домов. Теперь владельцы не могут заехать на машинах на свою территорию. Об этом URA.RU рассказала житель района Наталья. «Сегодня в рабочее время на нашей улице под воротами вырыли ямы прям под заборами жилых домов. С жильцами эти действия строители не согласовывали. Когда рыли эти траншеи они не смотрели на то, что во дворе может стоять машина, которая потом не сможет выехать», — рассказала Наталья. Владелец дома на улице Хользунова, 2, уточнил, что рабочие также срезали асфальт, который лежал на въезде в его двор. «Забор начал крениться, тротуар срезали и накидали кучи земли, которую я не знаю куда девать. У соседнего дома такая же ситуация», — рассказал владелец дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Также направлены запросы застройщикам, которые возводят высотки в этом микрорайоне. Ранее URA.RU писало про жителей Верхней Салды, которые пожаловались на соседей, решивших проложить канализацию к своему участку. Из-за траншей на территорию не мог проехать мусоровоз. Также жители Первоуральска (Свердловская область) пожаловались на коммунальщиков, не вывозящих мусор.