Свердловчане недовольны канализацией, мешающей мусоровозу

Мусоровоз не может подъехать к домам из-за сорящейся канализации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Верхней Салды пожаловались на соседей решивших проложить канализацию к своему участку, из-за работ не может проехать мусоровоз. Об этом сообщили очевидцы.

«Несколько граждан решили улучшить свои условия жизни и прокладывают канализацию. Теперь даже машина за мусором подъехать не может», — рассказали очевидцы сообществу «Подслушано в Салде» в соцсети «ВКонтакте».

Свердловчане организовали работы по установке оборудования для подключения к городской канализации на улице Кирова. По словам жителей, строительные работы перегородили часть дороги, из-за чего работники коммунальных служб не могут вывести мусор из нескольких домов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Первоуральска (Свердловская область) пожаловались на коммунальщиков, не вывозящих мусор. Также агентство рассказывало, что жителей Екатеринбурга напугал дым с горящей свалки.

Канализация, из-за которой не может подъехать мусоровоз Фото: сообщество «Подслушано в Салде» в соцсети «ВКонтакте»