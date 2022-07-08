Московский депутат получил срок за фейки об армии

Горинова признали виновным в дискредитации армии РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд приговорил к семи годам колонии муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщают «Известия».

«Муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов получил 7 лет колонии за дискредитацию российской армии», — передает корреспондент из зала суда.

По данным суда, Горинов обвинялся в сговоре с другими депутатами и организованном публичном выступлении в интернете, «содержащем не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах России». Его арестовали в конце апреля. Это первый реальный приговор по статье о дискредитации армии РФ.