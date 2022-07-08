Московский депутат получил срок за фейки об армии

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Горинова признали виновным в дискредитации армии РФ Фото:

Суд приговорил к семи годам колонии муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщают «Известия».

«Муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов получил 7 лет колонии за дискредитацию российской армии», — передает корреспондент из зала суда.

По данным суда, Горинов обвинялся в сговоре с другими депутатами и организованном публичном выступлении в интернете, «содержащем не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах России». Его арестовали в конце апреля. Это первый реальный приговор по статье о дискредитации армии РФ.

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Суд приговорил к семи годам колонии муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщают «Известия». «Муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов получил 7 лет колонии за дискредитацию российской армии», — передает корреспондент из зала суда. По данным суда, Горинов обвинялся в сговоре с другими депутатами и организованном публичном выступлении в интернете, «содержащем не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах России». Его арестовали в конце апреля. Это первый реальный приговор по статье о дискредитации армии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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