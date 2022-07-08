ФАС оштрафовала компанию Вексельберга почти на миллиард рублей

08 июля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Компании Виктора Вексельберга назначили оборотный штраф в 846,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ПАО «Т Плюс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, на 846,5 млн рублей. Об этом сообщает в официальном telegram-канале ФАС. «ФАС оштрафовала ПАО „Т Плюс“ на 846,5 млн рублей. В 2021 году ФАС России выявила, что ценовые заявки ПАО „Т Плюс“ превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза. Это оказывало влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока „Вятка“ первой Ценовой зоны, где компания занимает доминирующее положение», — сообщили в ФАС. По информации антимонопольной службы, «Т Плюс» манипулировала ценами на рынке электроэнергии, нарушив таким образом закон о конкуренции. По версии ФАС, действия «Т Плюс» привели к дополнительной финансовой нагрузке для потребителей, которая составила 66,8 млн рублей в месяц. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ПАО «Т Плюс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, на 846,5 млн рублей. Об этом сообщает в официальном telegram-канале ФАС. «ФАС оштрафовала ПАО „Т Плюс“ на 846,5 млн рублей. В 2021 году ФАС России выявила, что ценовые заявки ПАО „Т Плюс“ превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза. Это оказывало влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока „Вятка“ первой Ценовой зоны, где компания занимает доминирующее положение», — сообщили в ФАС. По информации антимонопольной службы, «Т Плюс» манипулировала ценами на рынке электроэнергии, нарушив таким образом закон о конкуренции. По версии ФАС, действия «Т Плюс» привели к дополнительной финансовой нагрузке для потребителей, которая составила 66,8 млн рублей в месяц.