Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жаркая погода сохранится в Екатеринбурге еще на неделю. Температура воздуха не опустится днем ниже +29 градусов. Информация появилась на сайте Росгидрометцентра.

Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов, во вторник и среду максимальная температура воздуха составит +30 градусов. В четверг +32, а в пятницу +30. В субботу и воскресенье ожидается +28 градусов тепла.

Ранее URA.RU писало, что вторая неделя июля в Свердловской области будет жаркой. На протяжении семи дней температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки. Жаркая погода продержится вплоть до 15 июля. С 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.

Прогноз погоды на неделю Скрин: Росгидрометцентр