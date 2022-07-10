10 июля 2022

На Екатеринбург надвигается аномальная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов Фото:

Жаркая погода сохранится в Екатеринбурге еще на неделю. Температура воздуха не опустится днем ниже +29 градусов. Информация появилась на сайте Росгидрометцентра.

Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов, во вторник и среду максимальная температура воздуха составит +30 градусов. В четверг +32, а в пятницу +30. В субботу и воскресенье ожидается +28 градусов тепла.

Ранее URA.RU писало, что вторая неделя июля в Свердловской области будет жаркой. На протяжении семи дней температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки. Жаркая погода продержится вплоть до 15 июля. С 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.

Прогноз погоды на неделю

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Жаркая погода сохранится в Екатеринбурге еще на неделю. Температура воздуха не опустится днем ниже +29 градусов. Информация появилась на сайте Росгидрометцентра. Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов, во вторник и среду максимальная температура воздуха составит +30 градусов. В четверг +32, а в пятницу +30. В субботу и воскресенье ожидается +28 градусов тепла. Ранее URA.RU писало, что вторая неделя июля в Свердловской области будет жаркой. На протяжении семи дней температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки. Жаркая погода продержится вплоть до 15 июля. С 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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