Власти города ЯНАО потратили миллионы на малопосещаемые проекты

Стоимость проведения некоторых проектов «Уютного Ямала» достигают более миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Муравленко отчитались о реализации проектов «Уютного Ямала», за которые проголосовали жители, и о том, в какую стоимость они обошлись бюджету. Как сообщается на сайте мэрии, на некоторые мероприятия было потрачено более миллиона рублей, а посещаемость некоторых проектов составила не более 600 человек.

«Отчет об итогах реализации инициативного проекта „Фестиваль уличного кино“. Главный распорядитель бюджетных средств: Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко. Общая стоимость инициативы: 440 315 рублей. Волонтеры проекта: мужчины — 799 рублей в час, женщины — 880 рублей в час, итого: 40 325 рублей», — говорится в документе. Мероприятие состоялось 25 июня и его посетило 150 человек.

Также в Муравленко провели 13 танцевальных мастер-классов «Танцлэнд». На проект было потрачено более 600 тысяч рублей, а мастер-классы посетило 552 жителя.

В администрации города агентству сообщили, что не имеют критериев, по которым оценивают посещаемость мероприятий, и даже если проект посетило небольшое количество человек, его могут провести и в следующем году, если будет потребность в этом. «Это проекты, которые инициировали сами жители города. Часть проектов уже реализовано. Количество благополучателей прописывает житель города, который обращается с инициативой провести какое-либо мероприятие. Комиссия бюджетных инициатив граждан, опираясь на это установленное число, определяет поддержать ли проект», — прокомментировали в ведомстве.

В августе в городе пройдет туристический слет «Митап „Тайга“», который обошелся бюджету в 1 800 815 рублей. В декабре жители города смогут посетить проект «Человек года», на который администрация выделила 1 521 125 рублей.

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