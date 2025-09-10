«Гражданам всегда будет мало»: Журова ответила на слова Нагиева о пенсии в 20 тысяч

Актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву не придется жить исключительно на государственную пенсию. Такое предположение сделала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
«В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч», — сказала Журова, передает Sport24. Она отметила, что размер пенсий в России сильно различается и зависит от множества факторов. Государство не в состоянии обеспечить столь высокий уровень выплат для всех. Журова добавила, что ограниченные возможности бюджета компенсируются предоставлением различных льгот.
Нагиев 7 сентября в интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал о своих ожиданиях относительно пенсии. По словам шоумена, в старости его пенсия составит около 20 тысяч рублей. Кроме того, Нагиев отметил, что его накоплений в размере 70 тысяч долларов может не хватить для комфортной жизни на пенсии.
