Зеленский не хочет видеть иностранных наемников на Украине

08 июля 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Зеленский попросил у США финансовой помощи, а не человеческих ресурсов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах бойцов ВСУ иностранцев. Об этом он сообщил на эксклюзивном интервью корреспонденту CNN. «(США) помогают Украине, очень помогают, но этого недостаточно для победы. Мы хотим увеличения этой помощи. Мы не хотим, чтобы люди из разных стран боролись за нашу территорию. Но США — это мировая экономика, и они могут помочь нам и оружием, и финансами», — сказал Зеленский. Ранее CNN сообщил, что чиновники из Белого дома постепенно теряют уверенность в том, что Украина когда-нибудь сможет вернуть все земли, потерянные из-за спецоперации России. Даже с помощью более тяжелого оружия, которое США и их союзники планируют предоставить Киеву, это вряд ли получится сделать. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, и основная цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах бойцов ВСУ иностранцев. Об этом он сообщил на эксклюзивном интервью корреспонденту CNN. «(США) помогают Украине, очень помогают, но этого недостаточно для победы. Мы хотим увеличения этой помощи. Мы не хотим, чтобы люди из разных стран боролись за нашу территорию. Но США — это мировая экономика, и они могут помочь нам и оружием, и финансами», — сказал Зеленский. Ранее CNN сообщил, что чиновники из Белого дома постепенно теряют уверенность в том, что Украина когда-нибудь сможет вернуть все земли, потерянные из-за спецоперации России. Даже с помощью более тяжелого оружия, которое США и их союзники планируют предоставить Киеву, это вряд ли получится сделать. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, и основная цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.