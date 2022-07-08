IKEA возобновила онлайн-распродажу

IKEA вновь начала продавать россиянам мебель Фото: Размик Закарян © URA.RU

Шведский мебельный магазин IKEA возобновил онлайн-распродажу. Корзина для оформления заказа вновь стала доступна для пользователей из РФ.

При заходе на сайт IKEA пользователям из России вновь стала доступна корзина. Несколько часов назад IKEA сообщала, что приостановила продажу товаров.

Ранее IKEA объявила о старте интернет-распродажи. Однако сразу после ее начала сайт магазина рухнул. В IKEA заявили, что это связано с техническими проблемами. Из-за проблем с сайтом мебельный магазин не мог начать распродажу несколько дней.

Корзина для оформления заказов вновь стала доступна Фото: скрин с официального сайта IKEA